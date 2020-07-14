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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 12:04
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    • 14.07.2020 12:04
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 yı mercek altına aldı

    Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl Marmara, ve bölgelerinde yer alan 60 nın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılacak.

    Bakanlık tarafından 60 mağara mercek altına alındı!

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan araştırmalarla, 'deki doğal ların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor.

    Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor.

    Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor. Bu yıl Marmara, ve bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırılacak. Elde edilen verilere göre bu mağaralar koruma altına alınacak.

    KEMİKLİ MAĞARASI'NDA, YENİ ÖRÜMCEK TÜRLERİ KAYIT ALTINA ALINDI

    , Ankara, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa ve Balıkesir'de yürütülecek proje kapsamında, başlatılan ilk çalışmalardan güzel sonuçlar elde edildi.

    Eskişehir'de bulunan Kemikli Mağarası'nda, Asya kıtası için yeni kayıt olacak örümcek türleri ve çok nadir görülen sarkıt, dikit gibi jeolojik oluşumlar tespit edildi.

    Yıl sonuna kadar sürdürülecek projeyle, mağaralar hakkında Türkiye ve dünya için çok önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor.

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