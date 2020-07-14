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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 20:48
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    • 14.07.2020 20:48
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    hangileri? İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Logo Yazılım 89,00 94,00 -5,32
    Odaş Elektrik 2,85 2,95 -3,39
    Aygaz 11,65 11,95 -2,51
    İş Fin.Kir. 3,97 4,07 -2,46
    Hektaş 13,82 14,16 -2,40
    Global Yat. Holding 4,15 4,25 -2,35
    Net Holding 2,53 2,59 -2,32
    İpek Doğal Enerji 13,99 14,32 -2,30
    Bursa Çimento 4,74 4,85 -2,27
    Kardemir (D) 3,07 3,14 -2,23
    Klimasan Klima 15,81 16,15 -2,11
    Petkim 4,23 4,32 -2,08
    Alarko Holding 5,68 5,80 -2,07
    Tekfen Holding 17,41 17,77 -2,03
    Tüpraş 86,20 87,95 -1,99
    Brisa 12,44 12,69 -1,97
    Deva Holding 19,34 19,70 -1,83
    Çimsa 10,85 11,05 -1,81
    Vakıflar Bankası 4,90 4,99 -1,80
    Akbank 5,77 5,86 -1,54

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 14 Temmuz BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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