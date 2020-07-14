Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları uzun bir sürenin ardından düşüşe geçti. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|399,00
|399,20
|398,00
|398,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.630,00
|2.651,00
|2.624,00
|2.645,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,50
|367,50
|363,15
|367,15
|Lira(Tam) Ziynet
|2.570,00
|2.580,00
|2.564,00
|2.584,00
|Yarım Ziynet
|1.285,00
|1.295,00
|1.282,00
|1.292,00
|Çeyrek Ziynet
|642,00
|647,00
|641,00
|646,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 398,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 396 BİN 350 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 396 bin 350 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 350 lira, en yüksek 399 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 396 bin 350 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 731 milyon 286 bin 813,30 lira, işlem miktarı ise 4.457,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 750 milyon 783 bin 767,77 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.809,59 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.809,59 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,78 azalışla 396 bin 350 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8476 lira, satışta 6,8751 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8480 lira, satışta 6,8755 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1398, sterlin/dolar paritesi 1,2532, dolar/yen paritesi de 107,23 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,89 artışla 43,16 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,800 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez geçen hafta ons başına 1,800 doları aşan altın fiyatları, yeniden bu düzeyin altına geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, Haziran'da günlük petrol üretimi 1.89 milyon varil azalarak 22.27 milyon varile geriledi. OPEC dışı ülkelerde ise günlük petrol üretimi 1.06 milyon varil azaldı.
OPEC içinde petrol üretimindeki üretim kısıntısına en büyük katkıyı Suudi Arabistan, Irak ve Venezuela verdi. OPEC raporuna göre, Haziran'da küresel petrol arzı da günlük 2.95 milyon azalarak talepteki azalmayı dengeledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.04 artışla 42.65 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.81 artışla 40.07 dolar,
- altın yüzde 0.25 düşüşle 1,798.07 dolar,
- gümüş yüzde 0.25 düşüşle 19.02 dolar,
- bakır yüzde 1.81 artışla 6,545.50 dolar,
- platin yüzde 1.98 düşüşle 819.48 dolar,
- paladyum yüzde 0.44 düşüşle 1,975.00 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 654 liraya, Cumhuriyet altını da 2,602 liraya geriledi.