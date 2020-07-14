ALTIN 1,800 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez geçen hafta ons başına 1,800 doları aşan altın fiyatları, yeniden bu düzeyin altına geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, Haziran'da günlük petrol üretimi 1.89 milyon varil azalarak 22.27 milyon varile geriledi. OPEC dışı ülkelerde ise günlük petrol üretimi 1.06 milyon varil azaldı.

OPEC içinde petrol üretimindeki üretim kısıntısına en büyük katkıyı Suudi Arabistan, Irak ve Venezuela verdi. OPEC raporuna göre, Haziran'da küresel petrol arzı da günlük 2.95 milyon azalarak talepteki azalmayı dengeledi.