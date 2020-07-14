2020 yılının ilk 6 ayında en çok bu model ikinci el araçlar satıldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ilk yarıda en çok tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford olarak sıralandı. Online ikinci el araç pazarında binek araçta en fazla Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi. Peki, ikinci elde hangi marka araçlar ne kadar sattı? İşte 2020 Ocak-Haziran arası en çok satan ikinci el araçlar

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla VW oldu.