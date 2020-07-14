ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri yarın sabah saatlerinden itibaren firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Bu hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler kataloğda yer alan ürünleri sorguluyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım, yaz ve ev ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü, Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon, Cire Aseptine Güneş Kremi ve Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK'ta haftanın indirim fırsatları

ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

120 GB 2.5'' SSD Disk

• 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı

• 100x70x7mm / 2.5 İnç

• Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

Kablosuz Şarj Cihazı

• Kablosuz şarj desteği olan tüm

telefonlar ile uyumludur

• 100x9.5 mm

Oyuncu Klavye-Mouse Set

• Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez

• 8 Adet Multimedya tuşu

• Ergonomik yapı ve şık tasarım

• Kaliteli tuş baskıları

• Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse