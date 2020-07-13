Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

NE OLMUŞTU?

Söz konusu satış sayfasının ürün kataloğunda kabanın fiyatı 290 bin lira, elbise fiyatı 120 bin lira şeklinde verilmiş. Fiyatların bu bu denli abartılı oluşu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinin ardından, söz konusu ürün kataloğunda sadece 4 kıyafeti olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı. Benzer bir başka e-ticaret sitesinde aynı markaya ait çocuk takımları fiyatının ise 45-50 TL civarında olduğu görüldü.

WAYFAIR SKANDALI NEDİR?

2002'den beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'de, fahiş fiyatlara satılan ürünler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan ürünlere kayıp çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde satıldığı söyleniyor. Örneğin; başka sitelerde 300 dolara satılan bir dolap Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listeleniyor. Bu ismin ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.İDDİALARI YALANLADIWayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi. Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı.