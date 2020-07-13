Trendyol ne zaman kuruldu? Trendyol kurucusu sahibi kimdir? Sosyal medyada konuşulan Wayfair skandalı sonrası aranmaya başlandı. Wayfair adlı sitede çocuk ticareti yapıldığı iddiaları üzerine Trendyol'da da böyle ilanların varlığını iddia edenler sitenin kurucusu ve sahibini merak ediyor. Trendyol tarafından yapılan açıklamada, "Onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Peki Trendyol'un Wayfair ile ilişkisi var mı? Trendyol haberleri doğru mu?
TRENDYOL SAHİBİ KURUCUSU KİM? DEMET MUTLU KİMDİR?
Türkiyenin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol'un kurucusu ve CEO'su olan iş kadınıdır. Liseyi İtalya'da okuduktan sonra New York Üniversitesi Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Mutlu, daha sonra ise Harvard'da MBA'e (Master Of Business Administration) kabul edildi.
Demet Mutlu master eğitiminin ikinci yılında, kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard'ı yarım bırakmıştır. Kendi hayalini kurduğu işi yapmak isteyen Mutlu, 300 bin dolar sermaye ile Bebek'teki evinin salonunda kuruduğu Trendyol'u 2010 yılı mart ayında yayına geçirerek, siteyi ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getirmiştir.
Mynet'in kurucusu Emre Kurttepeli sitenin ilk yatırımcısı olmakla birlikte, daha sonra e-ticaret alanında ünlenen Sidar Şahin de sitenin ortakları arasında yer almıştır.
Kleiner Perkins Caufield ve Byers şirketinden yatırım alan Trendyol 2010 yılına geldiğimizde cirosunu 34,033.478 dolara ulaştırmayı başarmıştır. Facebook adresi üzerinde de e-mağaza olanakları bulunan marka 2013 yılında Maslak'taki yeni ofisine taşınmış, daha sonra bu binaya Trend Store'u açmıştır. Ayrıca Demet Mutlu Trendyol'u kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye'de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışıp, kendini geliştirmiştir.
Mutlu, farklı ülkelerde ofis açmak yerine depolar açmayı ve büyümesini Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler'de sürdürmeyi planlıyor.
Trendyol Grup, Türkiye'de moda e-ticaret sektöründeki alışveriş sitesidir. Trendyol Grup markaları arasında Trendyol.com, Modagram.com ve Milla by trendyol bulunur.
Trendyol, Türk tasarımcıların ürünlerini internet ortamında satışa sunan ilk sitedir. DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin iştiraki olarak çalışmalarını sürdüren Trendyol, farklı giyim mağazalarından alışveriş yapabilmenize olanak sağlar. T-29 adını verdikleri kalite kontrol testi ile birlikte çalışacakları firmaları belirlemiş oluyorlar. Demet Mutlu siparişlerinin çoğunu İstanbul, Ankara ve İzmir'den aldığını söylüyor, ancak siparişlerin yüzde ellisi ise Anadoludan geliyor. Üye sayısı 4 milyonu aşan Trendyol, gün geçtikçe büyüyen bir marka haline gelmiş bulunmakta.
Trendyol'dan "Wayfair" iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Trendyol tarafından yapılan açıklamada, "Onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Trendyol, yaptığı yazılı açıklamayla sosyal medyadaki iddiaları hassasiyetle takip ettiğini duyurdu.
Onbinlerce satıcının müşterilerle buluşturulduğu pazaryerinde, ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatlarının satıcılar tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."
NE OLMUŞTU?
Söz konusu satış sayfasının ürün kataloğunda kabanın fiyatı 290 bin lira, elbise fiyatı 120 bin lira şeklinde verilmiş. Fiyatların bu bu denli abartılı oluşu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinin ardından, söz konusu ürün kataloğunda sadece 4 kıyafeti olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı. Benzer bir başka e-ticaret sitesinde aynı markaya ait çocuk takımları fiyatının ise 45-50 TL civarında olduğu görüldü.
WAYFAIR SKANDALI NEDİR?
2002'den beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'de, fahiş fiyatlara satılan ürünler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan ürünlere kayıp çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde satıldığı söyleniyor. Örneğin; başka sitelerde 300 dolara satılan bir dolap Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listeleniyor. Bu ismin ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.İDDİALARI YALANLADIWayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi. Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı.
Trendyol'da yer aldığı iddia edilen ürünler:
Sıradan çocuk kıyafetleri:
Yukarıdaki ürünler, Sami Değirmencioğlu adıyla Trendyol'da satış yapan bir kullanıcıya ait. Sıradan çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlarla listelenmesi, Wayfair iddiaları üzerine kullanıcıların dikkatini çekti. Trendyol, söz konusu Sami Demircioğlu isimli satıcının sayfasını kapattı ve ürünleri kaldırdı.
Parti elbiseleri:
Yukarıda yer alan ve yetişkinlere özel olduğu rahatlıkla anlaşılan parti elbiseleri ise kullanıcıların karşısına çıkan diğer ürünlerden. Beden ekranına gelindiğinde ise "Lacivert Kız Çocuk Parti Elbisesi" ya da "Kemik Kız Bebek Parti Elbisesi" detayları dikkatleri çekmiş durumda. Bu durumun sadece Trendyol mobil site ve uygulamasına özgü olduğu söyleniyor.
Halı, kilim ve paspaslar:
Özellikle Halı & Kilim & Paspas kategorisine girilip sıralama türünü en yüksek fiyat yapıldığında, sitedeki en pahalı halı ürünleriyle karşılaşmak mümkün. Sonradan kaldırıldığı tespit edilen bu ürünlerin fiyatları ise 160 bin TL seviyelerinde ve asıl dikkat çeken nokta ise ürünlerin isimleri. "Ayşıl, Yıldız, Ada" şeklinde isimlendirilen bu yüksek fiyatlı halılar, skandal iddiaların ardından Trendyol tarafından kaldırıldı.