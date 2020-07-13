2020 Ocak-Haziran ayları arasında internet üzerinde en çok satan 2. el arabalar belli oldu. INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla VW oldu.