WAYFAIR KAYIP ÇOCUKLAR NEREDE?

Wayfair'in çocuk ticareti yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ev eşyaları ve mobilyalar çocukların isminin verilmesi sonrası açıklama yapan Wayfair'in akıbeti merak ediliyor.

MADDE MADDE PIZZA GATE OLAYI NEDİR?

1. Pizza Gate Skandalı Nedir?

Pizza Gate skandalı kısaca "Amerika'nın önde gelen sermaye sahipleri, ünlü siyasetçileri için sapkın ve insanlık dışı etkinlik ve partilerde çocukların kurban edilmesi ve çocuklara cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkması" olarak özetlenebilir.

2. Skandala "Pizza Gate" Adının Verilmesinin Sebebi

Bu pedofili olaylarını yönettiği iddia edilen kişinin, aynı zamanda meşhur bir pizza markasının da sahibi olması ve bu pedofili olaylarında gizli şifre olarak pizza kodlarının kullanıldığının düşünülmesi. Çok sayıda yazılı ve görsel belgeye dayanan ve bu iddiaların merkezi konumundaki "Comet Pizza adı dahi Child Porn yani Çocuk Pornosu" sözcüklerinden esinlenerek oluşturulduğu iddia ediliyor.

3. Skandalın Merkezinde Yer Alan Comet Pizza'nın Sahibi Kim?

Comet Ping Pong Pizza adlı restoranın sahibi James Alefantls. Ünlü GQ dergisinin yaptığı bir haberde James Alefantls Washington DC'nin en etkili ve nüfuz sahibi 40 kişi arasında anılıyordu.

4. Sistem Nasıl İşliyor?

Bu pizzacı, özellikle ünlü, siyasetçi ve sermaye sahiplerine çocuk pazarlamak üzere çalışan bir şebekenin paravan şirketi gibi gizlice faaliyet yürütüyor. Yapılan tüm yazışmalarda da pizza kodları kullanılıyor. İddiaya göre peynir = kız çocuğu, makarna oğlan çocuğu anlamına geliyor. Ünlüler sapkın partiler verirken yüksek meblağlar ödeyip bu terimlerle pizzacıdan mail ile sipariş veriyor ve bu çocuklar adrese teslim ediliyor. Bazı İddialara göre sahibi olduğu pizza restoranın alt katında sadece "özel konukların" girebildiği bir dizi oda ve özel bölüm bulunmaktadır. Burada sadece pedofili değil, çocuklara işkence ettikten sonra zorla tecavüz gibi olaylar olduğu iddia ediliyor.