Wayfair'deki skandal dünya gündemini olduğu gibi Türkiye'de de büyük yankı uyandırmış durumda. Bu anlamda sosyal medya günlerdir internette fahiş fiyatla satışı yapılan çocuk kıyafetlerini konuşuyor. ABD'li eBay ve Çinli Alibaba'ya bağlı Trendyol'da da benzer ürünlerin ortaya çıkması, sözde skandalın Türkiye'de de fazlasıyla gündem yaratmasına neden oldu. Trendyol'da da bazı çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması olayın arkasında ABD'de patlak veren Wayfair benzeri çocuk skandalı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Konunun yankıları sürerken Trendyol'dan sosyal medyadaki eleştirilere yanıt geldi. Peki Trendyol kime ait sahibi kim?
TREDYOL'DAN AÇIKLAMA
"ÜRÜN FİYATLARI SATICILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR
"Platformlarında on binlerce tedarikçinin kullanıcılara milyonlarca ürünü sunduğuna vurgu yapan Trendyol, "Ürün fiyatları satıcılar tarafından belirlenmekte. Ancak bu ürüne gelen geri bildirimler nedeniyle ürünler yayından kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.İşte Trendyol tarafından yapılan o açıklama;Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi
NE OLMUŞTU?
Söz konusu satış sayfasının ürün kataloğunda kabanın fiyatı 290 bin lira, elbise fiyatı 120 bin lira şeklinde verilmiş. Fiyatların bu bu denli abartılı oluşu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinin ardından, söz konusu ürün kataloğunda sadece 4 kıyafeti olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı. Benzer bir başka e-ticaret sitesinde aynı markaya ait çocuk takımları fiyatının ise 45-50 TL civarında olduğu görüldü.
WAYFAIR SKANDALI NEDİR?
2002'den beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'de, fahiş fiyatlara satılan ürünler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan ürünlere kayıp çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde satıldığı söyleniyor. Örneğin; başka sitelerde 300 dolara satılan bir dolap Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listeleniyor. Bu ismin ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.İDDİALARI YALANLADIWayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi. Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı.
Trendyol'da yer aldığı iddia edilen ürünler:
Sıradan çocuk kıyafetleri:
Yukarıdaki ürünler, Sami Değirmencioğlu adıyla Trendyol'da satış yapan bir kullanıcıya ait. Sıradan çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlarla listelenmesi, Wayfair iddiaları üzerine kullanıcıların dikkatini çekti. Trendyol, söz konusu Sami Demircioğlu isimli satıcının sayfasını kapattı ve ürünleri kaldırdı.
Parti elbiseleri:
Yukarıda yer alan ve yetişkinlere özel olduğu rahatlıkla anlaşılan parti elbiseleri ise kullanıcıların karşısına çıkan diğer ürünlerden. Beden ekranına gelindiğinde ise "Lacivert Kız Çocuk Parti Elbisesi" ya da "Kemik Kız Bebek Parti Elbisesi" detayları dikkatleri çekmiş durumda. Bu durumun sadece Trendyol mobil site ve uygulamasına özgü olduğu söyleniyor.
Halı, kilim ve paspaslar:
Özellikle Halı & Kilim & Paspas kategorisine girilip sıralama türünü en yüksek fiyat yapıldığında, sitedeki en pahalı halı ürünleriyle karşılaşmak mümkün. Sonradan kaldırıldığı tespit edilen bu ürünlerin fiyatları ise 160 bin TL seviyelerinde ve asıl dikkat çeken nokta ise ürünlerin isimleri. "Ayşıl, Yıldız, Ada" şeklinde isimlendirilen bu yüksek fiyatlı halılar, skandal iddiaların ardından Trendyol tarafından kaldırıldı.
WAYFAIR KAYIP ÇOCUKLAR NEREDE?
Wayfair'in çocuk ticareti yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ev eşyaları ve mobilyalar çocukların isminin verilmesi sonrası açıklama yapan Wayfair'in akıbeti merak ediliyor.
MADDE MADDE PIZZA GATE OLAYI NEDİR?
1. Pizza Gate Skandalı Nedir?
Pizza Gate skandalı kısaca "Amerika'nın önde gelen sermaye sahipleri, ünlü siyasetçileri için sapkın ve insanlık dışı etkinlik ve partilerde çocukların kurban edilmesi ve çocuklara cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkması" olarak özetlenebilir.
2. Skandala "Pizza Gate" Adının Verilmesinin Sebebi
Bu pedofili olaylarını yönettiği iddia edilen kişinin, aynı zamanda meşhur bir pizza markasının da sahibi olması ve bu pedofili olaylarında gizli şifre olarak pizza kodlarının kullanıldığının düşünülmesi. Çok sayıda yazılı ve görsel belgeye dayanan ve bu iddiaların merkezi konumundaki "Comet Pizza adı dahi Child Porn yani Çocuk Pornosu" sözcüklerinden esinlenerek oluşturulduğu iddia ediliyor.
3. Skandalın Merkezinde Yer Alan Comet Pizza'nın Sahibi Kim?
Comet Ping Pong Pizza adlı restoranın sahibi James Alefantls. Ünlü GQ dergisinin yaptığı bir haberde James Alefantls Washington DC'nin en etkili ve nüfuz sahibi 40 kişi arasında anılıyordu.
4. Sistem Nasıl İşliyor?
Bu pizzacı, özellikle ünlü, siyasetçi ve sermaye sahiplerine çocuk pazarlamak üzere çalışan bir şebekenin paravan şirketi gibi gizlice faaliyet yürütüyor. Yapılan tüm yazışmalarda da pizza kodları kullanılıyor. İddiaya göre peynir = kız çocuğu, makarna oğlan çocuğu anlamına geliyor. Ünlüler sapkın partiler verirken yüksek meblağlar ödeyip bu terimlerle pizzacıdan mail ile sipariş veriyor ve bu çocuklar adrese teslim ediliyor. Bazı İddialara göre sahibi olduğu pizza restoranın alt katında sadece "özel konukların" girebildiği bir dizi oda ve özel bölüm bulunmaktadır. Burada sadece pedofili değil, çocuklara işkence ettikten sonra zorla tecavüz gibi olaylar olduğu iddia ediliyor.
5. Pizza Gate Skandalı Nasıl Ortaya Çıktı?
Karmaşık bir ilişkiler ağını içerisinde barındıran skandalı anlamak için Wikileaks tarafından yayınlanan ve 2014 tarihli bir e-posta ile işe başlamamız gerekiyor. Her şey Barack Obama, Bill Clinton ve Hillary Clinton'a danışmanlık yapan John Podesta'nın, ticaret ve yüksek bürokrasi çevresinden kimselerle Comet Ping Pong adında bir pizzacıda düzenlenecek "pedofili" organizasyonuna ilişkin mail alışverişi Wikileaks üzerinden sızdırıldı. Ancak bu süreçte istihbarat birimlerinden, medyaya kadar uzanan bir sansür ağı uygulandı.
6. Skandalı Ortaya Çıkaran Belgeler Neler?
Çocukları, ünlü ve zenginlere pazarladığı iddia edilen pizzacının markasına ait olan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar pedofili iddialarını destekler niteliktedir. Ayrıca Wikileaks'in ortaya çıkardığı e-postalar, bağış faturaları, kullanılan görseller, şifreleme yöntemiyle gizlenen talepler, logolar vs skandalın insanlık dışı boyutunu somutlaştırıyor.
7. Skandalın Dünyada Yankılanmasının Temel Sebebi
Bu sapıklığın yanında, skandalın merkezi konumunda olan pizzacının sahibi iş adamı Alefantis'in Hillary Clinton'un bağışçılarından biri olması. Yine iddialara göre "Pizzacı" James Alefantis'in sadece Clintonlarla değil Obama'nın da içinde bulunduğu geniş bir siyasi ve ticari bir ağın içindedir. Alefantis'in Beyaz Saray'da Obama ile gerçekleştirdiği çok sayıda görüşmesi de bulunmaktadır.
8. Skandalda Kimler Var?
Söz konusu skandalda Clinton çifti, Georges Soros gibi ünlü isimlerin yanı sıra Barack Obama'nın da adı geçiyor. Skandala ilişkin belgelere göre Obama'nın geçmişte "Comet Pizza"ya bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Pizzacıya yollanan bir e-postada Obama'nın özel bir parti için Chicago'dan Washington'a 65 bin dolarlık pizza sipariş ettiğinden söz ediliyor. Georges Soros'un en büyük bağışçısı olduğu "American Bridge Pac" geçmişte "Comet Ping Pong" ile maddi ilişkilerinin olması Pizza Gate skandalına Geroges Soros'un da ortak ederken, skandalın batı medyasında sansüre uğramasının sebeplerinden biri olarak bu durum gösteriliyor.
Bill Clinton, Pedofili ile yargılanmış Jeffrey Epstein'in sahibi olduğu little st James adasında tam 26 defa Epstein'in "The Lolita Express" adlı uçağıyla gidiyor. Daily mail, adayı "underage sex slave ısland" şeklinde ifade ediyor.
Hillary Clinton'ın kampanya danışmanlığını yöneten John Podesta'nın Comet Pizza'nın sahibi Alefantis ile bağlantıları sayesinde Obama'nın seçim kampanyasında bağış toplaması için Comet Pizza'da etkinlik düzenlemesi skandalın boyutunu da ortaya çıkarıyor.
Sızdırılan dokümanlar arasında Clinton Foundation'ın geçmişte Marina Abramovic adında bir performans sanatçısına 10 bin dolar hibe ettiğine ilişkin birtakım veriler ve Marina Abramovic'in John Podesta ile Hillary Clinton'ı "Spirit Cooking" adını verdiği bir etkinliğe davt ettiği e-postalaşmalar da var. İlişkiler ağına baktığımızda, Demokrat Parti'de görevli olan ve Beyaz Saray'da danışmanlık yapan John Podesta'nın kardeşi Tony Podesta ile James Alefantis'in yakın arkadaş olduğunu görüyoruz. Bu yakınlık sayesinde Comet Pizza çok defa Demokrat Parti'nin etkinliklerinde mekan olarak seçiliyor.