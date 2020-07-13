Avrupa'nın en büyük projesi olacak! Trakya'da hayat buluyor

Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri başta olmak üzere akarsuları kirlilikten kurtarıp, bölgeye hayat verecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu belirttiği projeyle Trakya'da kirlilik ortadan kalkacak. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Türkiye ve Avrupa'nın en büyük derin deşarj projesi olan bu çalışma nihayete erdiğinde, Türkiye'nin ilk havza koruma projesi tamamlanmış olacak ve Ergene Nehri'ne evsel ve endüstriyel atık suların deşarjı önlenmiş olacak. Bir zaman sonra Ergene Nehri, sulama suyu kalitesine kavuşturulmuş olacaktır" dedi.



Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri'nin su kalitesini iyileştirecek, rengini doğal haline dönüştürecek ve bölgenin çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın, Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Toplam 395 kilometre uzunluğunda 28 dere ıslah edildi. 500 bin dekar tarım arazisi, sel ve taşkınlardan koruma altına alındı. Taşkın erken uyarı sistemi ile tedbir alınmasını sağlayacak 11 akım ve meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu. 12 atık su arıtma ve 3 atık su kolektör hattının yapımına başlandı. 24'ü hizmete giren 25 sulama tesisi projesi ile 1 milyon 238 bin dekar tarım alanının sulanması sağlanacak. Tüm tesisler 2045 yılı için öngörülen 1 milyon 130 bin kişilik nüfusun atık suyunu arıtacak kapasitede yapılacak" demişti.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise gelecek yıl faaliyete geçecek proje ile sanayi kaynaklı atık sularının Ergene Nehri'ne değil Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi ile 4,5 kilometre açıktan Marmara Denizi'ne alttan verileceğini söylemişti.