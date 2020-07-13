Normalleşme alışverişe de yansıdı: Harcamalar yüzde 200 yükseldi







3 İŞLEMDEN BİRİ ONLİNE

Pandemi dönemindeki "evde kal" çağrıları ile birlikte tüketicilerin internet alışverişine yöneldiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Müşterilerimizin yaptığı her 3 işlemden 1'i internet alışverişi olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgını öncesi bu oran her 5 işlemden 1'iydi. Normalleşme süreci olarak değerlendirdiğimiz 1-30 Haziran tarihleri arasında; e-ticaret alışveriş cirosu, pandemi dönemi öncesine göre yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdi. Ön ödemeli kartlarımız ile yapılan alışveriş harcamalarında salgın öncesine göre pandemi sırasında yüzde 15, normalleşme döneminde ise yüzde 200'ün üzerinde büyüme gerçekleşti" dedi.