2020 yılının ikinci yarısında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arıyor. Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.