Piyasaların açılış gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.651 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın hemen üzerinde 399,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?