Piyasaların açılış gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.651 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın hemen üzerinde 399,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,80
|399,00
|399,00
|399,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.629,00
|2.650,00
|2.630,00
|2.651,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|364,00
|368,00
|363,50
|367,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.569,00
|2.589,00
|2.570,00
|2.580,00
|Yarım Ziynet
|1.285,00
|1.295,00
|1.285,00
|1.295,00
|Çeyrek Ziynet
|642,00
|647,00
|642,00
|647,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 399,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.651 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın hemen üzerinde 399,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 399 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 381 milyon 844 bin 511,06 lira, işlem miktarı ise 959,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 90 bin 441,13 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ALTIN YÜKSELDİ, PETROL HAFİF GERİLEDİ
Altın fiyatları, artan risk iştahıyla gelen alımlarla 1,800 doların üzerinde tutunurken, petrol fiyatları hafif geriledi.
Küresel hisse borsalarında önemli artışların önünü açan Covid-19 aşısına ilişkin haberlerle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Çarşamba günü düzenlenecek, kısıntının gözden geçirilme toplantısı öncesi petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçemedi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 42.93 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.64 düşüşle 40.47 dolar,
- altın yüzde 0.51 artışla 1,808.30 dolar,
- gümüş yüzde 2.50 artışla 19.19 dolar,
- bakır yüzde 4.28 artışla 6,429.00 dolar,
- platin yüzde 1.42 artışla 842.90 dolar,
- paladyum yüzde 3.60 artışla 2,044.04 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 401 lira, çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2,615 liradan satılıyor.
ALTININ ONSU 1.807,08 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.807,08 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8480 lira, satışta 6,8755 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8466 lira, satışta 6,8741 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,14'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1364, sterlin/dolar paritesi 1,2622, dolar/yen paritesi de 107,24 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,07 azalışla 43,29 dolardan işlem görüyor.