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    • 13.07.2020 22:37
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    ürünleri yarın geliyor! İşte 'de haftanın indirimleri

    ürünler raflardaki yerini alacak. Bu hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler kataloğda yer alan ürünleri sorguluyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ön planda bulunuyor. İşte 14 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimler

    BİM 14 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri yarın geliyor!

    BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğuyla bu hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. BİM'de bu hafta bakım ve temizlik ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ürünleri ön plandaki yerini aldı. Bu hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

    BİM 14 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Uzaktan Kumandalı Led Ampul

    • 9 W
    • Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri

    Haberler Ekonomi BİM 14 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri yarın geliyor! İşte BİM'de haftanın indirimleri
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