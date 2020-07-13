BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğuyla bu hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. BİM'de bu hafta bakım ve temizlik ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ürünleri ön plandaki yerini aldı. Bu hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

BİM 14 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Uzaktan Kumandalı Led Ampul

• 9 W

• Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri