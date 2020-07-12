Tediye ikramiye hangi gün ve tarihte ödenecek? Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçilerine verilecek ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı 14 Aralık'ta ödenecek. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de