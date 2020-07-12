Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk; "Emeklilerimize Kurban Bayramı İkramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaş hesaplarına yatırılacak. 65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri istekleri halinde evlerine teslim edilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!
Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
"Emeklilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi.
Bu ay zamlı maaş da var
Emekliler bu ay sadece bayram ikramiyesi almayacak. Zamlı maaşlar da en geç 28 Temmuz'a kadar emeklinin hesabına geçmiş olacak. SSK ve Bağkur emeklisi maaşını 17-28 Temmuz arasında çekecek. Memur emeklisi yüzde 1.75'lik farkı da 15 Temmuz sonrası alabilecek. SGK net tarihi açıklayacak.
Kim ne kadar alacak?
Emekli hayattaysa ikramiyeyi tam (1.000 lira) alıyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1.000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye ödenecek. İkramiye tutarına yeniden değerleme oranında zam yapılması da gündemde tartışılan konular arasında.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira yatırılacak. Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ALINACAK?
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaş hesaplarına yatırılacak. 65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri istekleri halinde evlerine teslim edilecek.
"EVDEN ÇIKMAMALARI İÇİN HİZMETİ YAŞLILARIMIZIN KAPISINA GÖTÜRÜYORUZ"
Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."