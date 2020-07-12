Askerlik borçlanması sigortalı olarak çalışan erkeklere tanınan özel bir haktır. Vatani görevini yerine getirmek için işyerinden ayrılan ve bu süre içerisinde sigortalı olarak gösterilmeyen kişiler; askerlik borçlanması hakkından yararlanarak erken emekli olabiliyorlar. Peki, askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? Ücreti ne kadardır? Erkek işçilerin askerlik görevlerini yapmak için çalışma hayatlarından ayrılmaları ve bu döneminde sigortalılık hallerinin devam etmemesi durumu emekliliğe etki eder. Bu nedenle askerlik borçlanması adı altında, askerde geçirilen günler fiili hizmet sürelerine eklenebiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Erkek sigortalılara erken emeklilik avantajı sunan askerlik borçlanması için kişilerin resmi başvurularını iletmesi gerekir. Sigortalılık statüsüne göre başvuru şekillerinde değişiklik olduğunu söylemek mümkündür. Hizmet akdine bağlı olarak 4A veya kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışan sigortalılar ya da hak sahipleri, askerlik borçlanması başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden iletirler. Kamu görevlileri veya hak sahipleri ise; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına başvurularını yapabilirler.
Bizzat yapılan başvurunun yanında online yöntemlerin de önü açılmıştır. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenen e-Devlet'teki "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası üzerinden başvurular yapılabilir. Bu başvuru yönteminde kişilerin e-Devlet şifresi ile T.C. kimlik numarası bilgilerine ihtiyaç vardır.
ASKERLİK BORÇLANMASINA DAİR NE KADAR ÖDEME YAPILIR?
Askerlik borçlanmasına dair yapılacak ödeme miktarı o yıl belirlenen brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Buna göre; askerlik borçlanması prim ödemesine ilişkin en düşük ödeme brüt asgari ücretin %32'si, en yüksek ödeme ise brüt asgari ücretin %32'sinin 7.5 katıdır.
1 aylık minimum askerlik borçlanması ödemesi 941.7 TL, maksimum 7.063 TL
18 aylık minimum askerlik borçlanması ödemesi 11.301, maksimum 85.953 TL
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Erkek sigortalılara özel olarak sunulan askerlik borçlanması hakkı doğrudan askerlik süresiyle alakalıdır. Askerlik süresinde kişilerin eksik kalan prim günlerinin ödenebilmesi için verilen askerlik borçlanması hakkı geriye dönük olarak ödeme yapılmasına imkan verir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanmasının şartları belirlenmiştir. Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir ya da eksik olan prim günleri tamamlanabilir.
Askerlik borçlanmasından yararlanmak için kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdürenler borçlanma hakkını askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı için yapabilir. Askerlikten muaf olan ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış kişiler askerlik borçlanması hakkından yararlanmaz.
Kişilerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınması gerekir. Askerlik borçlanması kapsamında yedek subaylık okulunda geçen eğitim ve hazırlık aşamaları da dahil edilir. Vatani görevini yerine getirdiği süre boyunca kişilerin adına SGK'ya herhangi bir sigorta priminin ödenmemesi şarttır.