KYK tarafından her ayın 6'sı ve 10'u arasında önlisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerine ödenen burslar ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ancak kısa süre sonunda KYK'dan açıklama geldi. Sosyal medyada öğrenciler #KYKdaNelerOluyor ile gündemi bir anda değiştirdi. KYK kredilerinin kesilmesi sonrasında büyük bir ekonomik krizin içerisine giren öğrenciler için KYK'dan resmi bir açıklama sonunda gelmiş oldu. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır denildi. 2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya çıktı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KYK BURSLARI KESİLDİ Mİ?
KYK'dan yapılan açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?
KYK'dan yapılan açıklamaya göre, YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri eğitim bilgileri e devlet nakil başvuru ekranı üzerinden güncellenecek. E devlet girişi için öğrenciler e devlet şifresi ve T.C kimlik numaralarını kullanacak.
2020 KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?
2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya çıktı. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödeniyor.
KYK burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor.
KİMLER KYK'DAN FAYDALANABİLİR?
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
HARÇLIK AVANS
Ziraat Bankası 'nın ise harçlık avans hesaplarını kapattığı iddia ediliyor. Konu ile ilgili Ziraat Bankası 'na yapılan "Bakiyemde 300 küsur harçlık avans hakkım vardı ancak şu an ne onu görüntüleyebiliyorum ne de bursum yatmamış. Üstelik 140 TL harçlık avans tahsilatı yapılmış? Hem bursum yatmıyor hem harçlık avans tahsilatı oluyor hem de harçlık avans bakiyemi bile görüntüleyemiyorum." şikayetine banka şu şekilde cevap verdi:
"Müşterimizin şikayeti değerlendirmeye alınmak üzere Bankamız ilgili birimine iletilmiştir. Şikayetin çözümü için gerekli işlemler yapılarak müşterimize konu hakkında bilgi verilecektir. Değerli müşterimiz; Bankamız ürün ve hizmetleri ile ilgili şikayet ve önerilerinizi www.ziraatbank.com.tr web sitemizden iletebilirsiniz."