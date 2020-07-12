KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri yapılmayacak mı? Açıklama geldi!

Üniversiteyi kazanan ve ekonomik olarak eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs desteği veriliyor ve bu ödeme karşılıksız yapılıyor. Her ay düzenli olarak banka hesaplarına yatan bursların bu ay ödenmemiş olması hem merak hem de telaşı bir arada yaşattı. KYK burslarının ne zaman ödeneceği, artık kesilip kesilmediği gündemde sıkça sorgulanmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yaptığı açıklama ile KYK burslarının bu ay ödemesine dair merak edilenleri aydınlattı ve yapılması gerekenlerden bahsetti.