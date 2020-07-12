İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde satışa çıkarılan 3 katlı bina fiyatıyla yoğun ilgi gördü. 248 bin lira bedelle satışa çıkarılan bina için ihale tarihi olarak 20 Ağustos belirlendi.

MANİSA'DA 3 KATLI BİNA 248 BİN TL İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN



Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

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