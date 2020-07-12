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    • Ekonomi
    • 12.07.2020 15:18
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    • 12.07.2020 15:18
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    İcradan satılık çok ucuza daire, dükkan, arsa! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel !

    Güncel ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. İcradan satılık ev, arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde satışa çıkarılan 3 katlı bina fiyatıyla yoğun ilgi gördü. 248 bin lira bedelle satışa çıkarılan bina için ihale tarihi olarak 20 Ağustos belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı ve ilginizi çekebilecek bazı icradan satış ilanları.

    O ilimizde büyük fırsat! 3 katlı bina 248 bin lira

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde satışa çıkarılan 3 katlı bina fiyatıyla yoğun ilgi gördü. 248 bin lira bedelle satışa çıkarılan bina için ihale tarihi olarak 20 Ağustos belirlendi.

    MANİSA'DA 3 KATLI BİNA 248 BİN TL İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    DÜZCE'DE 928 METREKARELİK SATILIK ARSA

    İSTANBUL ZEYTİNBURNU'NDA 3474 METREKARELİK ARSANIN 1/4 HİSSESİ

    İSTANBUL BEYOĞLU'NDA 2+1 60 METREKARE DAİRE 150 BİN TL

    İZMİR ÇİĞLİ'DE 133 METREKARE DAİRE 250 BİN TL

    Haberler Ekonomi İcradan satılık çok ucuza daire, dükkan, arsa! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel icra ilanları!
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