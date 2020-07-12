Hatay'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ve bisiklet yolunun açılışı yapııldı. 26 km uzunluğundaki bisiklet yolu Türkiye'nin en uzunu olma özelliğini taşıyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Başarmak için önce inanmak gerek. Hayaldi gerçeğe dönüştürdük. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun desteği ile tamamlanan ve Hatay Turizmine büyük bir ivme kazandıracak olan Samandağ Arsuz yolunun açılışını gerçekleştirdik...Herşey daha güzel bir Hatay için"dedi.

2,5 saatten 40 dakikaya düşecek yolun zor bir parkurda yapıldığını belirten Vali Doğan, "Burada yapmış olduğumuz çalışmaları ve harcamaları sayın milletvekillerimizle istişare ettik. Bu yolun zor bir yol olduğunu, zamanında bitirilemeyebileceğini, kaynak bulmakta zorlanabileceğimize rağmen bir taraftan başlayıp yapmamız gerektiğine birlikte karar verdik ve mutlu sona ulaştık. Bu pazar günü saat 12:00'de İçişleri Bakanımızın teşrifiyle yolu açacağız. Yol iki ilçeyi birleştirmiyor, aynı zamanda iki turizm kentini bir araya getirerek orada bir turizm destinasyonu oluşturuyor. İlaveten 26 km yapmış olduğumuz yolun kenarında denizden tarafa 26 gidiş, 26 geliş toplam 52 kilometrelik bir bisiklet yolu da yaptık. Tabi en çok dikkat çeken kısmı ise bu. Şimdi herkes bisikletlerini hazırladı. İnşallah pazar gününden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizi biraz fazla yordu ama emeğimizin karşılığına değdi. Çok güzel oldu inşallah vatandaşlarımız da bundan memnun" ifadelerini kullandı.

Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise, "Arsuz-Samandağ ilçelerimizi birbirine bağlayan karayolu ve bisiklet yolumuzun açılışını büyük bir mutluluk ve gururla gerçekleştirdik. Bu eserin Hatay'ımızın ekonomisi ve turizmi ile hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ederim."diye konuştu.

Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH