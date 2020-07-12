Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2020 fiyatı ne kadar?

Kızılay vekaleten kurbanlık bağışının 2020 yılında ne kadar olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz'da idrak edilecek ve kurban ibadeti yerine getirilecek. Vatandaşlar şimdiden bütçelerini ayarlamaya başladı. Peki Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı bu yıl ne kadar? Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
150 BİN HİSSE İLE ORGANİZASYON HEDEFLİYORUZ
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık "2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
VEKALET BEDELLERİ YURT İÇİ 1050 TL YURT DIŞI 850 TL
Kurban paylarının maliyetlerini açıklayan Kınık, "Yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 TL olması. Yurt içindeki 1050 lira ise, Türkiye içinde Kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor " dedi.
COVİD-19 SÜRECİNDE KURBAN NASIL KESİLECEK?
İstanbul Valiliği yazılı açıklama ile şunları duyurdu:
"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır.
Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir.
Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir.
Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.
İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir.
Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.
İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek, ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecektir."