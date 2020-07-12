DENİZBANK ÇİFTÇİ KREDİSİ

Denizbank çiftçi kredisi ile çiftçinin yüzü gülüyor. Acil nakit ihtiyacında 25.000 TL ile 50.000 TL krediye Deniz Bank çiftçi kredisi ile sahip olmak mümkün. Düşük faiz oranları ve 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle çiftçiler için son derece cazip olan bu kredi için Denizbank'ın çiftçilerden kredi için talep ettiği şartlar şunlardır:

Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin okuryazar olması

ÇKS belgesinin bulunması

Gelir belgesini bankaya teslim etmek

Kredi çekecek olan müşterinin kredi notunun yüksek olması

Başvuru gerçekleştirecek kişinin vergi levhasına sahip olması gerekmektedir.