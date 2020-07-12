2020 yılında çiftçi destek kredisi veren bankalar oldukça merak ediliyor. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlar kredi alarak tarım arazilerini daha fazla geliştirmek istiyor. Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar haberimizde yer alıyor. En uygun çiftçi kredisi ürünleriyle çiftçilerimiz, yatırımları ve arazi alımları dışında hayvancılık, tohum, sulama ve farklı pek çok ihtiyaçları için bankaların en uygun ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanabilecek. Çiftçi kredisi 2020 özellikleri, çiftçi kredisi başvuru evrakları ve çiftçi kredisine nasıl başvurulur sorusu yanıtı haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 yılı çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri?
Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar şunlardır:
Ziraat Bankası
QNB Finansbank
Halkbank
Yapı Kredi Bankası
Denizbank
Şekerbank
Vakıfbank
Ziraat bankasının hayvancılık kredileri ve faiz indirimleri
Ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından tarımsal üretim için uygun faiz oranıyla alınması kararı resmi gazete üzerinden paylaşılmasından sonra özellikle çiftçiler bu konu hakkında bazı bilgiler edinmeye başladı. Hayvancılık işiyle uğraşan kişilerin son derece ilgilenecek olduğu bu kararın uygulama isteğinin paylaşılmasından sonra da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden uygulanacak olan kredinin şartlarını tüm çiftçilere duyurulmuştur. Ziraat Bankası ve Tarım kredi kooperatifleri uygun faiz oranıyla verdiği kredisiyle kredi limit ve faiz indirimleriyle çiftçilerin yanında olur. Sığır yetiştiriciliği tarzındaki işlerle uğraşanlara ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından verilen hayvansal kredi çeşitleri aşağıdaki gibidir.
Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği
Damızzlık düve yetirştiriciliği
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
Küçükbaş hayvancılık
Arıcılık sektörü
Kanatlı damızlık yetiştiriciliği
Kanatlı sektorü
Su ürünleri sektörü
Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim
DENİZBANK ÇİFTÇİ KREDİSİ
Denizbank çiftçi kredisi ile çiftçinin yüzü gülüyor. Acil nakit ihtiyacında 25.000 TL ile 50.000 TL krediye Deniz Bank çiftçi kredisi ile sahip olmak mümkün. Düşük faiz oranları ve 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle çiftçiler için son derece cazip olan bu kredi için Denizbank'ın çiftçilerden kredi için talep ettiği şartlar şunlardır:
Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin okuryazar olması
ÇKS belgesinin bulunması
Gelir belgesini bankaya teslim etmek
Kredi çekecek olan müşterinin kredi notunun yüksek olması
Başvuru gerçekleştirecek kişinin vergi levhasına sahip olması gerekmektedir.
ŞEKERBANK ÇİFTÇİ DESTEK HİBE KREDİ
ŞekerBank uygun ödemeli çiftçi kredisi seçenekleriyle çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Geniş kapsamlı kredi olanağı sağlayan bankanın tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara özel kampanyalar yaparken acil nakit ihtiyaçları için de kredi veriyor. Şekerbank'tan şu kredilere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:
Tarım Aletleri Kredisi (Traktör)
Tarla Büyütme Kredisi
Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi
Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredisi
Tarım ekipmanları alımı ve yenileme durumunda olan çiftçinin tercih ettiği kredi şeklidir. 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle ödemeyi hasat zamanında yaparak kolay bir biçimde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Ekipman kredilerinde fatura bedeline göre kredi alabilirsiniz. Fatura tutarının %75'ine kadar kredi desteği sağlanmaktadır.
Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredinizin onaylanması için banka kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir. Şekerbank Traktör Kredisi de traktör almak isteyen çiftçilere sıfır veya ikinci el alımlarda kredi desteği sağlamaktadır.
QNB FİNANSBANK ÇİFTÇİYE EN UYGUN KREDİ
QNB Finansbank çiftçi kredisi ile kredi sahibi olmak isteyenler için banka; traktör kredisi, tarım arazisi genişletme kredisi, tarımsal ekipman kredisi gibi birçok kredi fırsatı sunmaktadır. Yeni tarım arazisi almak ve var olan arazisini genişletmek için bankaya kredi talebinde bulunan müşteriler için uygun faizli kredi veren banka bu kapsamda; yeni veya ikinci el traktör alımından, tarla bağ bahçe alımına, her türlü tarımsal ekipman alımına kadar sunduğu kredi için de 84 aya kadar vade seçeneği sunmaktadır. QNB Finansbank çiftçi kredi desteği için gerekli belgeler şunlardır:
ÇKS belgesi
Çiftçilik belgesi
Kimlik fotokopisi
Firma olarak kredi başvuruda bulunanlara ait vergi ve gelir tablosu
Çiftçi kayıt belgesi ile kredi çekme şartları şunlardır:
ÇKS belgesi ile kredi veren bankaların başvuruda bulunulan müşterilerinde dikkat ettiği hususların başında KKB kredi notu değerlendirmesi vardır.
KKB kredi notu yüksek olsa dahi bankanın sizden talep ettikleri bunlarla sınırlı değildir. Banka sizden en az 2 tane çalışan eşlerinin onayı ile birlikte kefil isteyecektir. Başvuruda bulunduğunuz tarım kredisinin miktarına göre banka sizden ipotek talep edebilir. Üzerinize kayıtlı olan tarla ya da canlı hayvanlar varsa bu talebi atlayabilirsiniz. Banka, müşterisinden vergi daireleri tarafından verilen vergi borcu yoktur yazısı istemektedir.
SGK'dan ödeme dokumanı temin etmeniz gereklidir. Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin kimlik fotokopisi ile başvuruda bulunması gereklidir.