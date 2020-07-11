Savunma sanayii vites yükseltti! 4 yeni proje

ATMACA GÖZ DOLDURDU

Yine geçtiğimiz hafta içinde savunma sanayiinde önemli bir başarıya daha imza atıldı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. Yıl sonunda envantere kazandırılması beklenen Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettiriyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Sistem, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar kullanıyor. 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.