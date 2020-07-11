Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.07.2020 23:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 23:55
    ABONE OL

    14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! İşte BİM'de gelecek hafta satılacak indirimli ürünler

    14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. BİM'de gelecek hafta bakım ve temizlik ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ürünleri ön plandaki yerini aldı. Gelecek hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

    BİM 14 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir?

    BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu, gelecek hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Gelecek hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ön planda bulunuyor. İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu

    BİM 14 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Uzaktan Kumandalı Led Ampul

    • 9 W
    • Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri

    Haberler Ekonomi BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! İşte BİM'de gelecek hafta satılacak indirimli ürünler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri