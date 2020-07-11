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    • Ekonomi
    • 11.07.2020 19:53
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    • 11.07.2020 19:53
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    11 Temmuz aktüel kataloğu sürprizlerle geldi! ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimler var?

    11 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün indirimli olarak raflardaki yerini aldı. Sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler için bekleyiş sona ererken bu akşam ve yarın ŞOK marketlere gelen olan fırsatlı ürün ve indirimlerin fiyat listesini merak edenler ürünleri öğrenmek için araştırıyor. yla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. İşte ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu...

    ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu sürprizlerle geldi!

    ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu bugün birbirinden farklı sürprizlerle geldi. ŞOK'ta hafta sonu fırsatları arasında Tekli Dolap Işığı, A6 Işıklı Harfli Pano, 18'' Vantilatör, Blade Deodorant ve Led String Aydınlatma 10'lu yer alıyor. Kozmetik ürünlerden oyuncak ürünlerine kadar dikkat çeken bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat ve bilgiler...

    ŞOK 11 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Tekli Dolap Işığı

    • Mıknatıslı, cırt bantlı, duvar askılı
    • 3xAAA pil ile çalışır
    • Taşınabilir, portatif
    • 4,5v / 2w / 160lm
    • 8000K
    • Beyaz ışık

    A6 Işıklı Harfli Pano

    • 15x10,5 cm
    • 65 adet çıkartılabilen harf
    • Matsiyah dış çerçevesi ve parlak, tasarruflu led ışığı

    18'' Vantilatör

    • 70 W güç
    • 5 Kanatlı pervane
    • 3 Hız kademesi
    • 2 Yöne salınım mekanizmalı
    • 157 cm
    • Ayarlanabilir yükseklik
    • Aşırı ısınmaya karşı motor koruması

    18'' Vantilatör

    • 70 W güç
    • 5 Kanatlı pervane
    • 3 Hız kademesi
    • 2 Yöne salınım mekanizmalı
    • 157 cm
    • Ayarlanabilir yükseklik
    • Aşırı ısınmaya karşı motor koruması
    Haberler Ekonomi ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu sürprizlerle geldi! ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimler var?
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