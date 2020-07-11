ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu bugün birbirinden farklı sürprizlerle geldi. ŞOK'ta hafta sonu fırsatları arasında Tekli Dolap Işığı, A6 Işıklı Harfli Pano, 18'' Vantilatör, Blade Deodorant ve Led String Aydınlatma 10'lu yer alıyor. Kozmetik ürünlerden oyuncak ürünlerine kadar dikkat çeken bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 11 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat ve bilgiler...

ŞOK 11 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Tekli Dolap Işığı

• Mıknatıslı, cırt bantlı, duvar askılı

• 3xAAA pil ile çalışır

• Taşınabilir, portatif

• 4,5v / 2w / 160lm

• 8000K

• Beyaz ışık

A6 Işıklı Harfli Pano

• 15x10,5 cm

• 65 adet çıkartılabilen harf

• Matsiyah dış çerçevesi ve parlak, tasarruflu led ışığı

18'' Vantilatör

• 70 W güç

• 5 Kanatlı pervane

• 3 Hız kademesi

• 2 Yöne salınım mekanizmalı

• 157 cm

• Ayarlanabilir yükseklik

• Aşırı ısınmaya karşı motor koruması