Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var şeklindeki soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Sosyal medyaki iddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar artış gösteriyor. Tütün ürünlerinde herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. İşte 11 Temmuz güncel sigara fiyatları

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.