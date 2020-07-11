KMH faizi nedir? Ziraat Bankası KMH hesabı başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Kredili Mevduat Hesabı sayesinde hesabınızda para olmasa dahi para çekebilmeniz mümkün. KMH hesabı başvurusu nasıl yapılır sorusu gündeme oturdu. KMH faizi nedir? İşte yanıtı!

KMH HESABI NEDİR?

Kredili Mevduat Hesabı sayesinde hesabınızda para olmasa dahi para çekebilir, Bankkartınızla alışveriş yapabilir ve Otomatik Ödeme Talimatlarınızda bulunan faturalarınızı aksatmadan ödeyebilirsiniz.

KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır. Dilediğiniz zaman kullanma imkanına sahip olursunuz. Kullanmadığınız takdirde herhangi bir masrafı ya da faizi söz konusu değildir.

Kredinin değerlendirme süreçlerinin aksine daha önceden hesabınıza tanımlanmış bir limit olması nedeniyle ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.