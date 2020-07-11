AGİ 2020 ne kadar oldu? Net-brüt AGİ tablosu! Hangi çalışan ne kadar asgari geçim indirimi alıyor?

2019 yılının son günlerinde asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Bu kapsamda maaşla birlikte güncel AGİ tutarlarını öğrenmek isteyenler AGİ 2020 ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, hangi çalışan ne kadar asgari geçim indirimi alıyor? İşte 2020 AGİ tablosu...

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL