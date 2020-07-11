Hafta osonu dolar ve eurodaki güncel durumu merak edenler özellikle güncel alış satış fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7390 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 7,7380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7390 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz döviz kurları
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 12.437 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.016 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalarak 7.187 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 4.983 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 19.437 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1270 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2587 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, özellikle Asya ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın salgında ikinci dalga endişelerini yükselttiğini belirterek, bu durumun da küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olduğunu söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin izleneceğini kaydeden analistler, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD-Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri küresel çapta pay piyasalarında satış baskısı yarattı.
Beyaz Saray'ın Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanabileceği sinyalini vermesinin ardından tırmanan ABD-Çin gerilimi ise jeopolitik tarafta risk algısını şekillendiren en önemli gelişme olarak takip ediliyor.
Dün de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Huawei'nin de dahil olduğu bazı Çinli şirketlerden mal ve hizmet alınmasını engellemek için yeni düzenlemeler getireceği, Çin'deki kamu bankaların da ABD'nin yaptırım uygulama ihtimaline karşı hazırlık yaptığı haberleri basına yansıdı.
Bu gelişmelerle hafta başından itibaren hızlı yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi bugün düşüşe geçti ve günü yüzde 2 değer kaybıyla 3.383 puandan kapattı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak günü 22.291 puandan tamamladı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesi ise 106,8'le iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 36.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 düşüşle 25.594 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.150 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD-Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün negatife döndü.
Beyaz Saray'ın Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanabileceği sinyalini vermesinin ardından tırmanan ABD-Çin gerilimi jeopolitik tarafta en önemli risk unsuru olarak takip ediliyor.
Dün de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Huawei'nin de dahil olduğu bazı Çinli şirketlerden mal ve hizmet alınmasını engellemek için yeni düzenlemeler getireceği, Çin'deki kamu bankaların da ABD'nin yaptırım uygulama ihtimaline karşı hazırlık yaptığı haberleri basına yansıdı.
Makro veri tarafında dün ABD'de mayısta toptan eşya stokları yüzde 1,2 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 5,4 arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 1 milyon 314 bine gerileyerek beklentilerin altında kalırken, buna karşın rakamların hala yüksek seviyesini koruduğu ve iyileşme hızının yavaş kaldığı görüldü.
Bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, teknoloji hissesi alımlarının devam etmesiyle Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,63 yükseldi. Dolar endeksi dün 96,2 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 96,9 seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün 8 haftanın ardından ilk kez yüzde 0,6'nın altına indi. ABD endeks vadelilerinde ise bugün işlemlerin negatif tarafta gerçekleştirildiği görülüyor.