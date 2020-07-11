Hafta osonu dolar ve eurodaki güncel durumu merak edenler özellikle güncel alış satış fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7390 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 7,7380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7390 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz döviz kurları

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?