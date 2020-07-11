Jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları! 2020 JAMYO JSGF subay astsubay alımı ne zaman?

Jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 JAMYO JSGF subay astsubay alımı ne zaman? Jandarma olarak görev yapmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce genç, jandarma subay astsubay ilanlarını yakından takip ediyor. İlanda adayların 21 yaşını doldurmamış olması erkeklerde 167 ve kadınlarda 162 cm en az boy şartı bulunuyor. İşte, jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) başvuru şartları!

Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (07 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okuluna ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;