1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli bayrak ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Kurban Bayramı'na sayılı gün kala emekli maaşlarını alacak milyonlarca emekli bu ay 1000 TL ikramiye de alabilecek. İkramiyelerle birlikte emekliler bayram öncesi rahat bir nefes alacak. Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında ikramiyeden yararlanacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2020 bayram ikramiyesi ne zaman yatar? İşte detaylar…
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?
Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, eğer ödeme erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz arasındaki maaş döneminde ikramiyelerini de alabilecek.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Kurban Bayramı ikramiyesinden, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da yararlanacak.
Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında ikramiyeden yararlanacak.
Bu ay yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
Ödeme için başvuruya gerek olmayacak. İkramiye banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.
SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira yatırılacak.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020