1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli bayrak ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Kurban Bayramı'na sayılı gün kala emekli maaşlarını alacak milyonlarca emekli bu ay 1000 TL ikramiye de alabilecek. İkramiyelerle birlikte emekliler bayram öncesi rahat bir nefes alacak. Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında ikramiyeden yararlanacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2020 bayram ikramiyesi ne zaman yatar? İşte detaylar…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, eğer ödeme erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz arasındaki maaş döneminde ikramiyelerini de alabilecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kurban Bayramı ikramiyesinden, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da yararlanacak.

Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında ikramiyeden yararlanacak.