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    • Ekonomi
    • 11.07.2020 Gazete
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    : ‘Bu süreçten güçlenerek çıkacağız’

    , ‘Düşük kamu stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiriyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor" ifadesini kullandı.



    Albayrak, yaptığı paylaşımda, Covid-19'un tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini kaydetti. Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları söyledi: "Düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."



    TÜRKİYE İLK 5 İÇİNDE
    Bakan Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre, Türkiye, kamu borcunun milli gelire oranında Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan'ın ardından en düşük orana sahip dördüncü ülke.

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