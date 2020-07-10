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    • Ekonomi
    • 10.07.2020 12:08
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    • 10.07.2020 12:13
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    : Hazine ve Maliye Bakanı 'tan koronavirüs salgınının k etkileriyle ilgili önemli mesaj

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüs salgınının ler üzerindeki etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor." dedi.

    Bakan Albayrak'tan önemli mesaj: Güçlenerek çıkacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüs salgınının ler üzerindeki etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları
    Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor.

    Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle ilgili önemli mesaj
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