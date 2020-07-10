Milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında alacağı emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zamlı maaşlarını haftaya almaya başlıyor. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek. İşte zamlı emekli maaşı ile ilgili merak edilenler...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.