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    • Ekonomi
    • 11.07.2020 17:57
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    • 11.07.2020 18:05
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    'nda virüs depremi! Binlerce kişi işten çıkarılıyor

    haberi... Yeni tip virüs (Covid-19) nedeniyle iş gücünü yüzde 10 oranında azaltan , 9 bin kişinin işten çıkarılabileceğini duyurdu.

    Binlerce kişi işten çıkarılacak!

    270 geniş gövdeli uçak filosuna sahip hava yolu şirketi, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla mart ayı sonunda operasyonlarını durdurmuştu. 'nın kriz öncesi 157 şehre uçuşu vardı, ancak şirket ağustos ortasından itibaren sadece 58 kente uçuş düzenlemeyi planlıyor.

    Şirketin başkanı Tim Clark, operasyonların normale dönmesinin en az 4 yıl alabileceğini ifade etti ve ların artabileceğini söyledi.

    Emirates Havayolları krizden önce 4 bin 300 pilot ve 22 bin kabin ekibi görevlisi dahil yaklaşık 60 bin personel çalıştırıyordu. Clark yüzde 10 civarında personelin işten çıkarıldığını, bu oranın yüzde 15'e yükseltilmesinin olası olduğunu iletti.

    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), pandeminin havacılık sektöründe yaşanan en büyük kriz olduğuna dikkat çekti ve hava yolu şirketlerinin bu yıl toplam 84 milyar dolardan fazla net zarar edebileceğini açıkladı.

    Zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Clark, krizden diğerlerinden daha az etkilendiklerini sözlerine ekledi. Dubai merkezli hava yolu firması, mart ayında yıllık kar oranında yüzde 21'lik bir artış olduğunu bildirmişti.

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