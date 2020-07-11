Marinadan çıkıyor

Doğuş Grubu; Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki marinalarının ardından Turgutreis, Didim ve Göcek'teki marinalarını da CVC Capital Partners'a satıyor. Grubun Göcek, Didim ve Turgutreis'teki marinaların kontrolünün, CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan duyurulara göre; Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları, Doğuş Didim Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret, Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret'in kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından belirli CVC fonları aracılığıyla tek başına devralınması işlemi için başvuruldu. Bu işlemle, holdingin doğrudan payı bulunan marina kalmayacak. Şirket, 2003'te adım attığı marina işletmeciliğinden çıkmış olacak.