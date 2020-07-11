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    • Ekonomi
    • 11.07.2020 Gazete
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    Marinadan çıkıyor

    , ve 'ndeki marinalarının ardından Turgutreis, Didim ve Göcek'teki marinalarını da CVC 'a satıyor.

    Marinadan çıkıyor
    Doğuş Grubu; Hırvatistan, ve 'ndeki marinalarının ardından Turgutreis, Didim ve Göcek'teki marinalarını da CVC Capital Partners'a satıyor. Grubun Göcek, Didim ve Turgutreis'teki marinaların kontrolünün, CVC SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması için 'na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan duyurulara göre; Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları, Doğuş Didim ve Ticaret, Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret'in kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından belirli CVC fonları aracılığıyla tek başına devralınması işlemi için başvuruldu. Bu işlemle, holdingin doğrudan payı bulunan marina kalmayacak. Şirket, 2003'te adım attığı marina işletmeciliğinden çıkmış olacak.
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