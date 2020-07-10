Küresel petrol arzı, haziranda bir önceki aya göre 2 milyon 390 bin varil düşerek günlük 86 milyon 860 bin varil oldu ve son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 900 bin varil azalışla 22 milyon 190 bin varil oldu.