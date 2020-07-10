DAVA AÇMAK MÜMKÜN

Tüketici uyuşmazlıklarında yıllarca bilirkişilik yapan avukat Dr. Serkan Ağar konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ağar'a göre bu durumda bankalara karşı dava açmak mümkün. Banka ile yapılan sözleşmede, "Eski krediler etkilenmez" şeklinde aksine hüküm konulsa bile tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz. Ödediğiniz bedelle krediniz yapılandırılsaydı, ödeyeceğiniz bedel arasındaki farkı da bankanızdan talep edebilirsiniz. Şöyle:

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEBİLİRSİNİZ

"Konut kredisi kullandınız. Ancak size uygulanan faiz oranının bugünkü faizlere göre yüksek olduğunu fark ettiniz. Bankanızla görüştünüz. Durumu izah ettiniz. 'Maalesef yapılandırma yapamıyoruz' cevabını aldınız. Peki ne yapacaksınız? Ortada ciddi bir mağduriyet ve haksızlık var. Hukukun görevi buna çözüm üretmek. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389/1 maddesine göre gecikme nedeniyle ciddi bir zararın doğmasından endişe eden tüketici, tüketici mahkemesine başvurarak kredinin yeni faiz oranları üzerinden yapılandırılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini isteyebilir.