Memur olmak isteyen kişiler için her sene KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) gerçekleştirilir. Almanız gereken minimum puanlardan sonra istediğiniz memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Puanınız yeterliyse ve olmak için herhangi bir engel yoksa memur olarak atanabilirsiniz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.
İŞTE BAŞVURU İLANLARI
Belediyelerin yayımladığı ilanların başvuru detayları şu şekilde:
Niğde Bağlama Belediyesi Memur Alım İlanı 10.07.2020
Başvuru Tarihleri: 6-10 Temmuz 2020
Aksaray Belediyesi Memur Alımı İlanı Düzeltme İlanı 10.07.2020
Başvuru Tarihleri: 6-10 Temmuz 2020
Niğde Azatlı Belediyesi Memur Alım İlanı 10.07.2020
Başvuru Tarihleri: 6-10 Temmuz 2020
Denizli Bekilli Belediyesi Memur Alım İlanı 28.07.2020
Başvuru Tarihleri: 14-28 Temmuz 2020
Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı Düzeltme İlanı 10.07.2020
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alımı başvurusu başladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Düzeltme İlanı 27.07.2020
Başvuru Tarihleri: 17-27 Temmuz 2020
Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 27.07.2020
Başvuru Tarihleri: 23-27 Temmuz 2020
Sivas Zara Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 07.08.2020
Başvuru Tarihleri: 3-7 Ağustos 2020
İstanbul Sultangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 10.08.2020
Başvuru Tarihleri: 4-10 Ağustos 2020
Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 24.07.2020
Başvuru Tarihleri: 20-24 Temmuz 2020
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 29.07.2020
Başvuru Tarihleri: 20-29 Temmuz 2020
Kütahya Yenikent Belediyesi Memur Alım İlanı 07.08.2020
Başvuru Tarihleri: 4-7 Ağustos 2020
Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.08.2020
Başvuru Tarihleri: 10-14 Ağustos 2020
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ?
Belediyelerin memur alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
Memur Olma Şartı Nedir?
Öncelikle memur olmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak zorundadır. Alt yaş sınırı 18 olsa da üst yaş sınırı kuruma ve yapılacak göreve göre değişiklik göstermektedir. Yine memur olabilmek için minimumda bir eğitim seviyesi şartı aranmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kişiler memur olabilmektedir fakat bu yine de tümü için geçerli değildir. Yapılacak göreve göre değişiklik göstermektedir.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediye Sözleşmeli Memur Maaşları
Belediyeler kapsamında sözleşmeli bir şekilde çalışmakta olan memurların her sene enflasyon oranına göre değişmektedir. Konu hakkındaki 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekildedir;
"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "
Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak
Belediyelerde memur olarak çalışabilmek için gidilebilecek yollardan bir diğeri de kadrolu memur olunmasıdır. Kadrolu memurlar belediyelerde sözleşmeli memurlardan farklı bir şekilde çalışabilmektedirler. Kadrolu bir şekilde belediyeler üzerinde çalışılabilmesi için KPSS'ye girilmesi gerekli olmaktadır. Bu sınavdan alınan sonuç 2 sene boyunca geçerli olmakta ve bu puan ile belediyelere başvuruda bulunulabilmektedir. Başvurular CV bırakarak ya da intenet üzerinden yapılabilmektedir. Her iş alanı için KPSS puanı istenmektedir. En az 70 puan alınması bu bağlamda önemli olmaktadır. Ancak kimi zamanlarda bu puan 60 seviyesine kadar inebilmektedir. Belediyelere personel alımı yapılacağında insan kaynakları bölümü mülakata çağırılacak olan kişilerin listesini yapar. Puan koşulunu sağlayan başvuru sahipleri mülakata çağırılır ve sonrasında kabul olması halinde işe başlanır.