Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

Belediye Sözleşmeli Memur Maaşları

Belediyeler kapsamında sözleşmeli bir şekilde çalışmakta olan memurların her sene enflasyon oranına göre değişmektedir. Konu hakkındaki 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekildedir;

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "

Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak

Belediyelerde memur olarak çalışabilmek için gidilebilecek yollardan bir diğeri de kadrolu memur olunmasıdır. Kadrolu memurlar belediyelerde sözleşmeli memurlardan farklı bir şekilde çalışabilmektedirler. Kadrolu bir şekilde belediyeler üzerinde çalışılabilmesi için KPSS'ye girilmesi gerekli olmaktadır. Bu sınavdan alınan sonuç 2 sene boyunca geçerli olmakta ve bu puan ile belediyelere başvuruda bulunulabilmektedir. Başvurular CV bırakarak ya da intenet üzerinden yapılabilmektedir. Her iş alanı için KPSS puanı istenmektedir. En az 70 puan alınması bu bağlamda önemli olmaktadır. Ancak kimi zamanlarda bu puan 60 seviyesine kadar inebilmektedir. Belediyelere personel alımı yapılacağında insan kaynakları bölümü mülakata çağırılacak olan kişilerin listesini yapar. Puan koşulunu sağlayan başvuru sahipleri mülakata çağırılır ve sonrasında kabul olması halinde işe başlanır.