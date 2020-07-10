Montenegro’ya 5 yıldızlı proje

Montenegro, son yıllarda en çok yatırım alan ülkelerden biri oldu. Doğa harikası Dalmaçya kıyılarının en güneyinde kalan Balkanlar'ın bu küçük ülkesi, Adriyatik'e olan kıyısı, doğal ve tarihi güzellikleri ile kısa zamanda, tüm dünyadan turistlerin tercih ettiği lokasyonlardan biri haline geldi. Montenegro, sunduğu pek çok avantaj ile Türk yatırımcıların da gözdesi konumunda. Maya Montenegro da Montenegro'da yatırım yapmak amacıyla kurulan bir Türk şirketi. Ongan İnşaat ve BHG Yapı işbirliği ile kurulan Maya Montenegro'nun ilk projesi Bayview Hills Montenegro için çalışmalar başladı. Tivat'ta yükselen proje için gerekli tüm çalışmaları tamamlayarak inşaata başlayan Maya Montenegro'nun CEO'su Gani Uğur Bozel, "Burada sadece bir konut değil, yeni bir hayat inşa ediyoruz" dedi.
52 LÜKS DAİRE
1+1 ve stüdyo şeklinde 52 daireden oluşan ve 3 blok üzerine kurulan Bayview Hills projesi 'lüks servisli apartman kompleksi' olarak hizmet verecek. Bu konseptin dünya üzerinde çok yaygın olduğunu belirten Bozel, "Bu sistemle hem ev sahiplerimiz diledikleri zaman dairelerini 5 yıldızlı otel hizmeti konforuyla kullanabilecek hem de kullanmadıkları zaman euro bazlı kiralayarak kâr elde edebilecek" diye konuştu.
52 LÜKS DAİRE
1+1 ve stüdyo şeklinde 52 daireden oluşan ve 3 blok üzerine kurulan Bayview Hills projesi 'lüks servisli apartman kompleksi' olarak hizmet verecek. Bu konseptin dünya üzerinde çok yaygın olduğunu belirten Bozel, "Bu sistemle hem ev sahiplerimiz diledikleri zaman dairelerini 5 yıldızlı otel hizmeti konforuyla kullanabilecek hem de kullanmadıkları zaman euro bazlı kiralayarak kâr elde edebilecek" diye konuştu.