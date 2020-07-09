BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için heyecan yarın sabah son bulacak. Ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta Dji Tello Drone, Vantilatör 16", Maxi Scooter, Smartsensor Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu, CG Mobile Silikon Yapışkanlı Telefon Tutucu - Kablo Sarıcı fiyatlarıyla ön plandaki yerini koruyor. BİM 10 Temmuz kampanyalarını ve fiyat listesini sizin için derledik. İşte BİM'de cuma fırsatları

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g

• Uçuş Süresi: 13 dk

• Mesafe: 100 m

• Maksimum hız: 19 km/h

• Çözünürlük: 720p/2592x1936

• Pil: 1100 mAH

• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme

• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu

• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi

• Otomatik Kalkış / İniş

• Sıçrama Modu

Dijitsu Vantilatör 16"

• 16" (40 cm)

• 45 W motor gücü