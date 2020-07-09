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    • 09.07.2020 22:48
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    10 Temmuz aktüel kataloğunda yeni sürprizler! Sensörlü Wireless Şarj ve Dji Tello Drone...

    10 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinde bu hafta onlarca indirim var ve yüz binlerce kişi bu ürünleri incelemek istiyor. Bu bağlamda haftanın fırsatlı ürünlerini inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Kataloğda teknoloji ürünleri ön planda yer alırken Dji Tello Drone ürününün yanı sıra meşrubat araç aksesuarları da indirimleriyle dikkat çekti. İşte BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları...

    BİM 10 Temmuz aktüel kataloğunda yeni sürprizler!

    BİM 10 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri için heyecan yarın sabah son bulacak. Ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta Dji Tello Drone, Vantilatör 16", Maxi Scooter, Smartsensor Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu, CG Mobile Silikon Yapışkanlı Telefon Tutucu - Kablo Sarıcı fiyatlarıyla ön plandaki yerini koruyor. BİM 10 Temmuz kampanyalarını ve fiyat listesini sizin için derledik. İşte BİM'de cuma fırsatları

    BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Dji Tello Drone

    • Ağırlık: 80 g
    • Uçuş Süresi: 13 dk
    • Mesafe: 100 m
    • Maksimum hız: 19 km/h
    • Çözünürlük: 720p/2592x1936
    • Pil: 1100 mAH
    • Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
    • EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
    • 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
    • Otomatik Kalkış / İniş
    • Sıçrama Modu

    Dijitsu Vantilatör 16"

    • 16" (40 cm)
    • 45 W motor gücü

    Maxi Scooter

    • Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
    • 50 kg kadar taşıma kapasitesi

    Haberler Ekonomi BİM 10 Temmuz aktüel kataloğunda yeni sürprizler! Sensörlü Wireless Şarj ve Dji Tello Drone...
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