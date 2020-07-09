Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları, vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.656 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın hemen altında 400,00 liradan işlem gördü. Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor. Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artıp artmayacağı merak ediliyor. İşte anlık altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?