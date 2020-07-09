Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları, vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.656 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın hemen altında 400,00 liradan işlem gördü. Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor. Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artıp artmayacağı merak ediliyor. İşte anlık altın alış satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|400,00
|400,20
|399,80
|400,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.636,00
|2.657,00
|2.635,00
|2.656,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|365,00
|369,00
|364,60
|368,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.576,00
|2.596,00
|2.575,00
|2.595,00
|Yarım Ziynet
|1.288,00
|1.298,00
|1.287,00
|1.297,00
|Çeyrek Ziynet
|644,00
|649,00
|644,00
|649,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif azalışla 400,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.656 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın hemen altında 400,00 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.801,13 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.801,13 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8482 lira, satışta 6,8757 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8475 lira, satışta 6,8750 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2616, dolar/yen paritesi de 107,26 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,15 azalışla 42,44 dolardan işlem görüyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.
Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşan altın fiyatları 1,812 doları da geçerken, Brent hampetrolün varil fiyatı da 43 doların üzerinde tutunuyor.
Ünlü&Co/DAHA analizinde, altının 1,800 doları da "aşmayı başardığına" işaret edilerek, "Korona virüs vakalarındaki artışın yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yöneltmesi ons altının Kasım 2011'den bu yana ilk kez 1800 doların üzerine yükselmesini sağladı. Mevcut durumda ana hedef kapanış bazında zirve olan 1882 dolar olarak gözüküyor. Ancak Kasım 2018'de başlayan ve bugüne kadar devam eden ana trendde 1820 dolar bir direnç olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla teknik açıdan bu bölgede zorlanılması muhtemel. Buna karşın virüs endişesinin devam etmesi durumunda altının önemli bir baskı hissetmesini beklememek gerekir" denildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.46 düşüşle 43.17 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.21 düşüşle 40.88 dolar,
- altın yüzde 0.08 artışla 1,810.84 dolar,
- gümüş yüzde 0.51 artışla 18.81 dolar,
- bakır yüzde 0.69 artışla 6,236.00 dolar,
- platin yüzde 0.13 düşüşle 848.79 dolar,
- paladyum yüzde 0.86 artışla 1,939.14 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 400 lira, çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2,612 liradan satılıyor.