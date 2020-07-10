Milyonları ilgilendiren bayram müjdesi geldi! Hesaba yatıyor! İşte o maaşları alma tarihleri

Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor. Ayrıca bu ay yüzde 5.75 zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. İkramiye, en geç 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak, bu ay aylık bağlanan emekliler de ödemeden yararlanacak. Peki, kim ne kadar alacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1.500 TL
Yapılan zamla birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye yükselecek.
SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL'ye çıkarıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.
İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
Emekliye 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?
Bu ay yüzde 5.75 zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyesi heyecanı yaşıyor.
Aralarında emeklilerin de olduğu yaklaşık 13 milyon kişi bayram öncesinde ikramiyeyi cebine koyacak. Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Emekliler, eğer ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er lira ikramiyeyi hesabında görecek.
AYLIK TARİHİNE DİKKAT!
Kurban Bayramı ikramiyesinden, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da yararlanacak.
Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında ikramiyeden yararlanacak. Bu ay yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Ödeme için başvuruya gerek olmayacak. İkramiye banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.
Emeklilere 60 ay vadeli kredi imkanı! 80 bin TL'ye kadar kredi
Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.
Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.
Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
Emekli maaşımı Türkiye genelinde istediğim PTT işyerinden alabilir miyim?
Şirketimiz aracılıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşınızı Türkiye genelinde dilediğiniz PTT işyerinden alabilirsiniz.
Emekli maaşımı konutumda alabilmem için ne yapmalıyım?
Emekli maaşınızı konutta alabilmeniz için en yakın Sosyal Güvenlik İl Merkezine maaşınızı konutunuzda almak istediğinize dair bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.
Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir ek ücret alıyor musunuz?
Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde ilave bir ücret yoktur.
Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde yaş sınırlaması yoktur.
Maaşımı başka bankadan PTT'ye taşımak için ne yapmalıyım?
En yakın PTT işyerine başvurup e-Devlet şifresi alarak "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz.
Maaşım PTT'de kaç ay bekler?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri adına gönderilen maaşlar 12 ay süreyle, Şirketimizde ödenmek üzere beklemekte, hak sahibi tarafından alınmaması halinde bekleme müddeti sonunda ilgili Kuruma iade edilmektedir.
Maaşımı Pttkart ile almak için ne yapmalıyım?
İkametgah adresinize gönderilen Pttkart'ı kullanabilmeniz için adresinize gönderilmiş olan Pttkart ve ödemelerde geçerli bir kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ya da Avukatlık belgesinden herhangi biri) işlemlerin tamamlanması için en yakın PTT merkezine müracaat etmeniz yeterlidir.