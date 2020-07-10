Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz! Evde bakım maaşı parası güncel liste!

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz! Evde bakım maaşı güncel liste arama motorlarında binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının Temmuz ayı ödemeleri merak ediliyor. Maaşların yatırılıp yatırılmadığını kontrol eden vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde yattı?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 TEMMUZ
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri sorgulaması E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı sorgulaması SMS yolu ile yapılabiliyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.