Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz! Evde bakım maaşı parası güncel liste!

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz! Evde bakım maaşı güncel liste arama motorlarında binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının Temmuz ayı ödemeleri merak ediliyor. Maaşların yatırılıp yatırılmadığını kontrol eden vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 TEMMUZ

Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.