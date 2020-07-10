Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 651 milyon TL'lik destek ödemeleri yarın saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ
Yapılacak destek ödemeleri; yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize 484 milyon TL, hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize 112,5 milyon TL, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 11 bin 347 üreticimize 41 milyon TL, mazot gübre alan bazlı gelir desteği, zeytinyağı fark ödemesi desteği ve fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.
2020 YILI MAZOT DESTEĞİ NE KADAR?
2020 yılında mazot desteği olarak yapılacak ödemeler; Peyzaj, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanı için 3.30, Hububat, yem bitkisi, baklagil, yumru bitkileri, sebze ve meyve alanı 4.85, Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitki alanı 7.90 olarak belirlenmiştir.
2020 YILI GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
2020 yılında üreticiler için ödenecek mazot desteği tutarları; Peyzaj, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanı için 4.75, Hububat, yem bitkisi, baklagil, yumru bitkleri, sebze ve meyve alanı için 6.60, Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitki alanı için 8.25 olarak tespit edilmiştir. Toprak analizi desteği ise TL/da olmak üzere 2.50'dir.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.