Milyonlarca vatandaşın ikramiye heyecanı sürüyor. Zamlı maaşları ayın başında belli olan emekliler bu ay hem zamlı maaş hem de ikramiye ödemesi alacak. Bayram için heyecan sayım devam ederken emekli ikramiye ödeme tarihleri hakkında araştırmalar artış gösterdi. Emekliler, bir yandan zamlı maaşı beklerken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, eğer ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er lira ikramiyeyi hesabında görecek.
AYLIK TARİHİNE DİKKAT!
Kurban Bayramı ikramiyesinden, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da yararlanacak.
Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında ikramiyeden yararlanacak.
Bu ay yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
Ödeme için başvuruya gerek olmayacak. İkramiye banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.
SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira yatırılacak.