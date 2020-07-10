Milyonlarca vatandaşın ikramiye heyecanı sürüyor. Zamlı maaşları ayın başında belli olan emekliler bu ay hem zamlı maaş hem de ikramiye ödemesi alacak. Bayram için heyecan sayım devam ederken emekli ikramiye ödeme tarihleri hakkında araştırmalar artış gösterdi. Emekliler, bir yandan zamlı maaşı beklerken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, eğer ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er lira ikramiyeyi hesabında görecek.