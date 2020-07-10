Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 397,8 liradan tamamladı. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü. İşte gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|399,80
|400,00
|398,80
|399,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.635,00
|2.656,00
|2.629,00
|2.650,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|364,60
|368,60
|364,00
|368,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.575,00
|2.595,00
|2.569,00
|2.589,00
|Yarım Ziynet
|1.287,00
|1.297,00
|1.285,00
|1.295,00
|Çeyrek Ziynet
|644,00
|649,00
|642,00
|647,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 399,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü.
BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,81 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,79, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,62 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 112.829,40, en yüksek 120.203,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,81 azalarak 114.808,56 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı. Geçen hafta 635,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8670 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,62 artışla 7,7680 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26 değer kazınırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.801,79 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.801,79 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 399 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8466 lira, satışta 6,8741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8482 lira, satışta 6,8757 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,08'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1318, sterlin/dolar paritesi 1,2657, dolar/yen paritesi de 106,75 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,04 artışla 42,93 dolardan işlem görüyor.
ALTIN YENİDEN 1,800 DOLARI AŞTI
Dokuz yılın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, gelen kar satışlarıyla 1,800 doların altına inen altın fiyatları, artan güvenli liman talebiyle yeniden yükselerek 1,800 doların üzerine döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 42.40 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.45 artışla 39.96 dolar,
- altın yüzde 0.19 artışla 1,806.30 dolar,
- gümüş yüzde 0.01 artışla 18.67 dolar,
- bakır yüzde 0.98 artışla 6,297.00 dolar,
- platin yüzde 0.56 artışla 843.94 dolar,
- paladyum yüzde 0.97 artışla 1,966.71 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,611 liraya yükseldi.