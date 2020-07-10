İlave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak sorusunun yanıtı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu kapsamda ilk iki ödemeleri alan işçiler, üçüncü taksit ödemelerin yapılacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, taşeron ve kamu işçileri 3. tediye ödemesi hangi tarihte? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak tediyelerin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.