Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren merak edilenlerden birisi de sigara zammı oldu. Tütün ürünleri kullanan kişiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? 10 Temmuz marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.